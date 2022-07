S. Francisco Xavier. Administração admite interromper férias para não encerrar urgências em agosto

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHO) garante estar a fazer "tudo" para que as urgências não tenham de fechar em agosto. Em declarações feitas à RTP depois da reunião com os clínicos, que terminou sem acordo, a presidente do Conselho de Administração, Rita Perez, disse que "estão asseguradas as condições mínimas" para as urgências funcionarem se a equiparação de internos do último ano a assistentes hospitalares for aceite. Se assim não for, "terei que interromper férias", admitiu.

A responsável explicou que na base do problema estão as férias dos profissionais que foram aprovadas em março. No caso da medicina interna, o plano foi pensado considerando que as sete vagas para assistentes hospitalares seriam preenchidas, o que não aconteceu.

"Era um número suficiente para não termos nenhum problema durante o verão todo", disse, explicando que quatro destes lugares ficaram vazios por uma questão de falta de atratividade: "Os assistentes hospitalares, muitas vezes, preferem ser tarefeiros aqui e ali porque ganham bastante mais e sobretudo deixa-lhes mais tempo livre."

Com essas vagas por preencher, o que o hospital fez, para não tomar medidas "drásticas de interrupção de férias", foi "uma equiparação de internos do último ano com funções de assistente" para completar as equipas que são compostas por dois destes profissionais. Se essa equiparação - "que até é reconhecida pela Ordem" - for aceite, as urgências do hospital estão garantidas.

"Estão asseguradas as condições mínimas para as urgências funcionarem, de um modo que não é aquilo que a gente quer, absolutamente, mas que mantém a segurança", sublinhou.

Rita Perez adiantou ainda ter proposto a criação de um grupo de trabalho, frisando, por outro lado, que "não ficou claro e evidente" que os 19 médicos que ameaçaram demitir-se o vão fazer.

Esta manhã, os 19 responsáveis anunciaram a demissão em bloco da função de chefia a partir de agosto numa carta enviada ao Conselho de Administração e à Direção do Serviço de Urgência Geral CHLO, a que a TSF teve acesso. Os clínicos exigiam condições para ter a urgência aberta durante o próximo mês de agosto, recusando a possibilidade de trabalharem com recurso a apenas um médico e um interno.

Em declarações à TSF, Maria João Tiago, do Sindicato Independente dos Médicos, explicou que, a manter-se a situação atual, as urgências vão estar abertas, mas apenas para reencaminhar doentes.

Após a reunião de mais de duas horas com a administração hospitalar, a sindicalista considerou que o resultado "foi uma mão-cheia de nada" e denunciou a "pressão sobre os médicos, sob o risco de não lhes serem dadas férias". Maria João Tiago lamentou ainda "não se faça nada para fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde".