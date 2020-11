Hospital de Santa Maria suspende toda a atividade não urgente

Hospital Santa Maria, em Lisboa © Tiago Petinga/Lusa

O Hospital de Santa Maria, o maior do país, suspendeu todas as atividades não urgentes e não prioritárias que envolvam internamentos, nomeadamente atividade cirúrgica.

De acordo com circular interna a que a TSF teve acesso, é indicado que "deverão ser desde já revistas as programações já efetuadas e adaptadas as planificações que doravante sejam realizadas".

A administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte informa ainda os profissionais do hospital que "deverá manter-se a atividade de ambulatório, incluindo cirurgia de ambulatório, consultas e hospitais de dia".

