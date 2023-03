Sardinha ainda está magra. Pesca adiada um mês

A pesca da sardinha só vai começar em Portugal a 2 de maio © André Rolo/Global Imagens (arquivo)

A proibição da pesca da sardinha terminava esta sexta-feira, dia 31 de março, mas a interdição irá manter-se até 2 de maio. Não porque o stock esteja em perigo, mas porque o teor de gordura da espécie ainda não é o desejável. A sardinha quer-se gorda e a pingar no pão, mas ainda está magrinha e o setor da pesca e a administração chegaram a um entendimento.

"Ficou decidido que o mês de maio seria o indicado para começar a pesca da sardinha e não já em abril, porque se prevê que ela ainda não tenha os teores de gordura para ter o sabor que lhe reconhecemos", esclarece o presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOPCERCO).

Humberto Jorge assegura que este adiamento nada tem a ver com o estado em que se encontra a espécie. Pelo contrário, a quantidade de sardinha existente no mar é muita.

"As perspetivas de captura são muito boas", garante.

Humberto Jorge explica que o parecer do International Council for the Exploration of the Sea (ICES), organismo que verifica os stocks e faz recomendações à União Europeia, considerou que os stocks estavam em bom estado. No ano passado, os pescadores de pesca do cerco não chegaram a capturar toda a quota permitida, e este ano essa quota será ainda maior, sete ou oito mil toneladas.

"Este ano podemos ir até às 36 ou 37 mil toneladas para Portugal", afirma Humberto Jorge.

Os espanhóis começam já a pescar a espécie este sábado, dia 1 de abril, mas os pescadores portugueses preferem esperar mais um mês para ter muita e boa sardinha.

O despacho a prolongar o defeso será emitido pela Direção Geral de Recursos Naturais Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Em Portugal há cerca de 110 a 115 barcos a apanhar esta espécie, sediados ao longo da costa, embora os portos com maior atividade sejam Matosinhos, Figueira da Foz, Peniche, Sesimbra, Sines e Portimão.