Segunda fase do estado de emergência com 142 detenções

Destas 142 detenções, 31 são por violação do confinamento © Ivo Pereira/Global Imagens

Por TSF 14 Abril, 2020 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As forças de segurança detiveram 142 pessoas por crime de desobediência desde o início da segunda fase do estado de emergência, a 3 de abril, decretado devido à doença Covid-19, informou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Destas 142 detenções até às 17h00 desta segunda-feira, 31 são por violação do confinamento, 66 por violação do dever geral de recolhimento, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, nove por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, foram encerrados 354 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.