Segunda-feira com descida da temperatura e chuva mas de pouca dura

© Photo by Anant Jain on Unsplash

Por Melissa Lopes 10 Outubro, 2022 • 10:14

A semana começa com períodos de chuva, que devem passar a regime de aguaceiros, e uma descida da temperatura máxima, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os meteorologistas assinalam que esta segunda-feira vai ficar marcada por céu "geralmente muito nublado" e por períodos de chuva, "passando gradualmente a regime de aguaceiros" em todo o território continental.

As temperaturas máximas - que se têm mantido acima do normal para a época -, descem esta segunda-feira, chegando Beja e Évora aos 26 ºC, Faro aos 24 ºC, Lisboa aos 22 ºC e o Porto aos 20 ºC. Viana do Castelo e Guarda não irão além dos 18 ºC de máxima.

No entanto, no dia seguinte, terça-feira, as máximas voltam a subir, em especial nas regiões do Norte e Centro, prevê o IPMA, que assinala também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros até ao final da tarde e de trovoada na região Sul, em especial no interior. No resto do território, o céu muito nublado passará a limpo a partir do final da tarde.

E nos dias seguintes, quarta-feira e quinta-feira, os termómetros vão continuar a subir, podendo chegar aos 30 ºC nos distritos mais quentes (Beja e Évora), aos 26 ºC em Lisboa e aos 24 ºC no Porto.

No início de setembro, graças aos efeitos da tempestade Danielle, registou-se uma diminuição da situação de seca no país, mantendo-se, no final do mês, 64.3 % do território em seca moderada, 32.2 % em seca severa e 0.2 % em seca extrema.

Setembro, que foi classificado a nível global o quarto mais quente (a par com 2016), foi considerado em Portugal quente e chuvoso. O IPMA concluiu que o valor médio da temperatura média do ar, 20.64 °C, foi 0.42 °C superior ao valor normal. Em relação à precipitação, o mês de setembro foi o quarto mais chuvoso desde 2000.