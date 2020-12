Segurança Social lucrou 2,4 milhões de euros, por dia, com imigrantes

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © Lusa

Por Nuno Guedes 18 Dezembro, 2020 • 00:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O último relatório anual do Observatório das Migrações desmonta três mitos relacionados com a presença de imigrantes em Portugal: os portugueses são dos europeus que menos se preocupam com a imigração; os imigrantes dão cada vez mais dinheiro para a Segurança Social; e os imigrantes não tiram o trabalho aos portugueses.

O resumo é feito à TSF pela diretora do Observatório, Catarina Reis Oliveira, que sublinha que no caso da Segurança Social estamos perante um novo recorde.

Em 2019 o saldo positivo com os estrangeiros residentes no país chegou aos 884,4 milhões de euros, cerca de 2,4 milhões por dia, ou seja, mais 233,1 milhões que no ano anterior.

Os contribuintes estrangeiros gastaram, em 2019, 111,1 milhões de euros das contas da Segurança Social, mas contribuíram com 955,5 milhões. Ou seja, explica o Observatório das Migrações, os estrangeiros, pela sua idade em média mais jovem, estão a revelar maior capacidade contributiva do que os portugueses.

Catarina Reis Oliveira acrescenta que há outro mito que também é desmontado pelo relatório: a ideia de que os estrangeiros 'roubam' os empregos dos portugueses.

Pelo contrário, aquilo que acontece é que tendem a ocupar os trabalhos que os portugueses não querem, estando muito mais presentes nas profissões mais mal pagas.

Não será aliás por acaso que têm aumentado muito os números de acidentes de trabalho entre os trabalhadores estrangeiros e diminuído entre os portugueses. Finalmente, o relatório deste Observatório - apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações - também revela que os portugueses são dos europeus que têm visões mais favoráveis em relação à imigração.

Os estudos europeus indicam que Portugal é um dos poucos países onde são muito poucos os que vêem na imigração o principal problema nacional.