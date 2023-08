Por Rui Oliveira Costa 06 Agosto, 2023 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

O papa Francisco esteve este domingo no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, para um encontro com os voluntários da Jornada Mundial da Juventude e aproveitou para agradecer-lhes o trabalho.

"Mais do que um trabalho, foi um serviço", afirmou o líder da Igreja Católica.

O papa afirma que "quem ama não fica de braços cruzados" e exalta a corrida dos voluntários "nestes meses e nestes dias".

Francisco utilizou ainda as ondas de 30 metros da Nazaré para dizer que os voluntários também enfrentaram "uma onda enorme" de amor de amor e caridade: "Sejam surfistas do amor."

"Viestes para servir e não para ser servidos", afirma.

Francisco refere ainda os "pequenos gestos, como oferecer água a um desconhecido": "Isso cria amizades."

Para o papa, "os 'sins' ditos aos outros fazem bem" e pede aos voluntários que "dilatem o coração", de forma a fazer bem aos que os rodeiam.