Associação de caça garante que não vendeu selos dos veados e javalis abatidos

Por Nuno Guedes 24 Dezembro, 2020 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

Os 270 selos colocados nos animais abatidos na montaria do último fim de semana na Herdade da Torre Bela foram vendidos por uma associação que representa o setor da caça. Em causa, segundo apurou a TSF, num dado que já está na investigação em curso, a Associação Nacional de Proprietários Rurais - Gestão Cinegética e Biodiversidade (conhecida pela sigla ANPC) que se apresenta como uma associação que defende "a caça como motor do desenvolvimento rural e conservação dos recursos".

A investigação também está a tentar perceber se os restantes animais mortos tiveram ou não a colocação deste selo obrigatório e que não pode ser comprado sem limites, já tendo sido possível apurar que tudo indica que, de facto, foram mesmo mortos mais de 500 veados e javalis - ou seja, muito acima dos 270 canhotos dos selos encontrados na Herdade da Torre Bela pela equipa do ICNF e da GNR que se deslocou nos últimos dias ao local.

Associação censurou extermínio

A ANPC foi uma das três associações de caçadores que num comunicado, na segunda-feira, criticou fortemente aquilo que aconteceu nesta herdade.

Desde 2018 que estes selos, com diferentes cores (conforme a espécie), são obrigatoriamente colocados nos chamados "animais de caça maior" devendo ser indicados dados como a data da caçada.

Os selos são sempre emitidos pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), mas também podem ser adquiridos em organizações do setor como a ANPC, que explica no seu site que tem um protocolo com o ICNF para fazer esta compra e revender os selos.

Uma notícia publicada em 2018 no site da ANPC publicita os selos e aconselha quem precisa dos mesmos a que "Fale com a ANPC!": "Caso necessite de selos para caça maior, poderá obter os mesmos através da ANPC nos termos de protocolo estabelecido entre a ANPC e o ICNF".

Estes selos são uma das fontes de receita das associações do setor.

Notícia atualizada às 9h28