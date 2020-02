Semáforos contra barulho nos hospitais. O silêncio também cura

Semáforos contra barulho vão ser instalados até finais de junho © Arquivo Global Imagens

O barulho nos quartos e nos corredores era uma das principais reclamações dos doentes do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que inclui os hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal, por isso a Comissão de Humanização do CHL resolveu limitar o ruído nas zonas de internamentos e nas consultas externas.

A solução encontrada foi a instalação de semáforos luminosos e sonoros, de forma a sensibilizar profissionais de saúde e visitas para a importância do silêncio no processo de recuperação.

Entrevistada pela TSF, a presidente da Comissão de Humanização do CHL, Andreia Sousa, explica que "atingindo um determinado limite de decibéis, o semáforo dá um aviso sonoro e passa para vermelho, o que significa que estamos a exceder o nível considerável de ruído permitido".

Embaixadores do silêncio

Os semáforos devem estar instalados nos hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal até finais de junho, até lá cada serviço vai eleger um médico, enfermeiro ou assistente operacional para receber formação e dinamizar a iniciativa.

Andreia Sousa esclarece que os "elos dinamizadores vão ser formados sobre promoção do silêncio e vai ser criada a figura do Embaixador do Silêncio. É como se nós fóssemos um polvozinho que tem tentáculos nos serviços para chegar mais longe e atuar in loco."

A presidente da Comissão de Humanização do CHL lembra que o sossego também cura e tem significados diferentes. "No nosso local de trabalho temos tendência a falar, conviver, contar as histórias do dia anterior, é normal e faz parte do ritmo de trabalho. Quem fala de profissionais, fala também das visitas, às vezes temos de nos pôr um bocadinho no lugar do doente e perceber que aquela pessoa precisa efetivamente de descanso. O silêncio faz parte do processo de cura e tem uma enorme importância na recuperação".

Compromisso para a Humanização Hospitalar

Os semáforos contra o barulho são apenas uma das medidas do plano de humanização traçado pelo CHL no âmbito do Compromisso para a Humanização Hospitalar que foi assinado, no ano passado, entre o Ministério da Saúde e vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Além do CHL, o combate ao ruído e a promoção do silêncio foram preocupações comuns ao Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga e ao Hospital de Évora, que também incluíram estas metas nos respetivos planos.

O Compromisso para a Humanização Hospitalar foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho para a Humanização Hospitalar, criado pela Coordenação para a Reforma do SNS na Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares.