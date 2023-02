"Semear Cinfães." Autarquia oferece sementes para combater inflação e incêndios

© José Carlos Marques/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Carvalho Araújo 28 Fevereiro, 2023 • 20:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em vez de comprar alimentos, a Câmara Municipal de Cinfães quer que a população use a agricultura para pôr comida na mesa. Esse é um dos objetivos do projeto "Semear Cinfães", que consiste em oferecer um cabaz com 18 tipos diferentes de sementes que promovem uma alimentação saudável.

O presidente do município, Armando Mourisco, considera que a iniciativa beneficia também o ambiente. A autarquia pretende, por um lado, "promover a agricultura tradicional e familiar", ocupar "os terrenos não cultivados e com isso diminuir o risco dos incêndios". Por outro, "considerando a inflação galopante", Armando Mourisco afirma que o cabaz de sementes "contribui também para ajudar no orçamento familiar", sem esquecer a promoção do "envelhecimento ativo" e o "contacto dos mais novos com a terra".

Ouça as declarações do autarca de Cinfães à TSF. 00:00 00:00

Ao todo, a Câmara Municipal de Cinfães vai oferecer um cabaz com 18 sementes diferentes que promovem uma alimentação saudável, com "batatas, ervilhas, feijão, espinafre, nabo, pimento, repolho, cenoura, couve, alface, salsa, pepino, tomate, couve-flor, cebola", conta o autarca à TSF.

Além das famílias que têm residência em Cinfães - tanto de primeira como de segunda habitação -, também as escolas e as instituições do concelho vão poder usufruir do cabaz de sementes. Em apenas um dia, o projeto "Semear Cinfães" recolheu "mais de uma centena de inscrições", por isso, o autarca Armando Mourisco antecipa uma iniciativa "de grande sucesso".

As pessoas de Cinfães que quiserem receber um cabaz com sementes precisam de se inscrever na junta de freguesia onde residem.