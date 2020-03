A ministra da Saúde, Marta Temido (D), acompanhada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas (C), durante a conferência de imprensa realizada no Ministério da Saúde, Lisboa, 16 de março de 2020. Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

© LUSA