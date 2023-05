Serra da Estrela lentamente a recuperar dos fogos do ano passado

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O incêndio de agosto do ano passado destruiu um quarto da área do Parque Natural da Serra da Estrela, ou seja, 21 mil hectares de terra, tornando-se no maior fogo a afetar aquela mancha verde desde 1975. No Dia Europeu dos Parques Naturais, a TSF quis saber como estava a correr a recuperação do Parque.

Fátima Reis, diretora regional do centro do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), diz que, além da substituição da vegetação, prosseguem os trabalhos de construção de vias, ou seja, espaços totalmente "carecas", cuja missão é impedir a progressão das chamas. Ainda assim, o receio de que o Parque seja de novo consumido pelas chamas persiste.

Fátima Reis acrescenta que, mesmo com este trabalho, os sinais da devastação persistem, sobretudo, em Manteigas, um dos concelhos que fica dentro do Parque. O verde deu lugar ao castanho e a área ardida é tão grande que ainda não foi possível vender a madeira em hasta pública para ser depois cortada. A responsável diz ainda "que a plantação começará em outubro deste ano e vai prolongar-se até março de 2024, assim como na reflorestação serão privilegiadas as espécies autóctones como teixos, árvores folhosas e algum pinheiro bravo".

O próprio Instituto de Conservação da Natureza e Florestas dispõe de um grupo especializado de sapadores de bombeiros com cerca de 90 elementos, bem como de máquinas de arrasto para prevenir e participar no combate a incêndios no Parque.

A par das medidas de prevenção e reflorestação, o Parque da Serra da Estrela foi alvo de um trabalho de reforço dos solos imediatamente a seguir à ocorrência dos incêndios de agosto de 2022. Todas as intervenções foram previstas no contrato que foi assinado entre os municípios afetados, o ICNF e o Governo, num total de oito milhões de euros. Um contrato que deverá estar concluído no final deste ano, exceto no que diz respeito à recuperação das estradas afetadas, cujas obras deverão transitar para 2024.

O fogo de 6 de agosto de 2022 no Parque Natural da Serra da Estrela abrangeu territórios de seis concelhos, quatro dos quais dentro do Parque: Celorico da Beira, Gouveia, Guarda e Manteigas. .