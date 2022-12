Serviços de Finanças de Faro com inundações e tetos caídos

Por Maria Augusta Casaca 12 Dezembro, 2022 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Os serviços da Direção de Finanças de Faro funcionam num edifício centenário, contíguo ao antigo Governo Civil de Faro, para onde já tinham sido deslocados alguns trabalhadores. Os problemas nestas instalações eram recorrentes, mas este ano foram feitas obras avultadas no telhado. No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos garante que, tanto num lado, como noutro, continuam as situações problemáticas. As dificuldades foram postas a nu com as chuvadas que têm caído nos últimos dias.

"Houve estragos, caiu um dos tetos da casa de banho e há infiltrações de água", afirma o presidente da estrutura distrital de Faro do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

Ouça a reportagem. 00:00 00:00

António Frazão afirma que naquele local não há dignidade, nem condições para trabalhar. "Uma das salas onde trabalham os colegas da Inspeção é no rés do chão e onde a humidade é extrema, o chão empolou e os computadores estão cobertos com plásticos", conta. "É impossível trabalharem ali", garante.

No entanto, segundo o sindicalista, no Algarve este não é caso único. Verificam-se outros problemas nos edifícios das Finanças de Albufeira e Olhão, onde há infiltrações de água ou chove no interior.

António Frazão lembra que em janeiro de 2017 tiveram a promessa por parte do governo de que os serviços da Direção de Finanças iriam ter umas instalações construídas de raiz, mas o processo tem sido continuamente adiado. E, na sua opinião, não há mais condições para continuar naquele local. "Não podemos pensar que este edifício poderá apresentar condições de segurança durante muito mais tempo", afirma.

"O que nós exigimos à Secretaria de Estado e à Direção-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira é que seja construído um novo edifício. Foi o que os foi prometido e é o que queremos que aconteça", refere de forma perentória.