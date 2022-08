Setembro arranca com muitas nuvens, chuviscos e descida da temperatura

© Photo by Mila Young on Unsplash

Por Melissa Lopes 31 Agosto, 2022 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Agosto, que ficou marcado por dias de calor tórrido, termina com temperaturas mais amenas (mas ainda de verão) e com possibilidade de chuva fraca ou chuviscos no litoral Norte e Centro até ao fim da manhã, um cenário meteorológico que se mantém nos primeiros dias de setembro.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira, dia 1, o céu apresentar-se-á em geral pouco nublado, apresentando-se muito nublado até ao início da manhã no litoral Norte e Centro, podendo persistir em alguns locais, em especial do litoral Norte.

Os meteorologistas assinalam a possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro, em especial no Minho, e ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Na quinta-feira, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 32 ºC em Évora, os 30 ºC em Beja, os 29 ºC em Faro, os 28 ºC em Lisboa e os 22 graus no Porto. Braga não irá além dos 21 ºC.

Para o dia seguinte, sexta-feira, o IMPA prevê períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas na região Sul, e diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, mas também a possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral Norte e Centro.

Além disso, é esperada "uma pequena descida da temperatura máxima". Évora deverá registar a temperatura máxima mais elevada (28 ºC) neste dia e Braga a mais baixa (20 ºC).

As nuvens e a possibilidade de ocorrência de de precipitação fraca no Norte e Centro estão igualmente previstos para o primeiro fim de semana do mês.

No arquipélago da Madeira, setembro vai começar com períodos de céu muito nublado e também possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial a partir da tarde, e máximas a rondar os 26 ºC tanto no Funchal como no Porto Santo.

Para os Açores, estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos para todos os grupos (ocidental, central e oriental), onde os termómetros vão registar máximas entre os 25 ºC e os 27 ºC e as mínimas rondar os 20 graus.