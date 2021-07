Setenta e Quatro: o novo jornal digital que aposta no jornalismo de investigação

© Reprodução Facebook

Vai ser lançado esta tarde, em Lisboa, um novo jornal digital. Chama-se Setenta e Quatro e aposta no jornalismo de investigação.

Ricardo Cabral Fernandes, diretor do Setenta e Quatro, garantiu esta manhã na TSF que há temas que não vão perder de vista, como "as alterações climáticas, ameaças à democracia, desigualdades, pobreza". "Todo um leque de temáticas pouco escrutinadas, no nosso entender, pela comunicação social em geral", afirma.

"O nosso objetivo é aprofundar pelo jornalismo de investigação, posicionando-nos no campo progressista, ou seja, nós não discutimos direitos, não normalizamos discursos de ódio e portanto fazer essa oposição às ameaças da democracia sempre com o jornalismo como ferramenta", explica o diretor do Setenta e Quatro.

O novo jornal será financiado "com bolsas de investigação, publicidade de empresas e outras entidades que partilhem dos valores da democracia e direitos humanos, e depois também com donativos". "Queremos que o Setenta e Quatro venha a ser num futuro próximo completamente sustentável por quem nos lê", refere Ricardo Cabral Fernandes.

