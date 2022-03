Medidas Covid mantêm-se. Situação de alerta prorrogada até 22 de março

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a prorrogação da situação de alerta em Portugal, no âmbito da pandemia de Covid-19.

Assim, esta situação especial do país está em vigor "até às 23:59 h do dia 22 de março de 2022", lê-se no comunicado da reunião realizada pelos governantes,

"A resolução, que entra em vigor no dia 8 de março, mantém inalteradas as medidas atualmente em vigor" no combate à Covid-19, lê-se também.

Desta reunião saiu também a aprovação do Acordo de Parceria Portugal 2030.