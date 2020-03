Sopa, fruta e um manual para filhos e pais saírem saudáveis da quarentena

© nutrimento.pt

Por António Botelho e Gonçalo Teles 30 Março, 2020

A Direção-Geral da Saúde lançou um manual para ajudar os pais a alimentarem de forma saudável as crianças nestes tempo de Covid-19.

O manual - intitulado "Vamos Pôr A Alimentação Saudável ON Em Casa" - foi elaborado pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, para que as crianças possam fazer uma alimentação saudável e equilibrada enquanto estão em quarentena, uma vez que este é um momento em pode ser regista uma maior tendência para que as pessoas engordem.

À TSF, a diretora do programa, Maria João Gregório,,explica que esta iniciativa pode ser vista como uma oportunidade para o futuro e que a maior quantidade de tempo passada em casa pode ser uma oportunidade para que as famílias possam desenvolver "atividades que envolvam a preparação e o planeamento da alimentação".

Sopa e fruta levam-nos longe

Manter o "consumo adequado de fruta e hortícolas" é uma das recomendações mais importantes para este período de quarentena. Como?

"Podemos, por exemplo, oferecer às nossas crianças uma peça de fruta ao pequeno-almoço ou num dos lanches ao longo do dia. Nas refeições principais devemos oferecer sempre sopa de legumes para começar e sempre, também, uma peça de fruta", sublinha Maria João Gregório.

Se a alimentação equilibrada e saudável é uma boa base para prevenir problemas relacionados com a nutrição e forma física durante a quarentena, também o exercício físico não deve ser esquecido.

"Nesta fase é muito importante ter atenção e manter alguma atividade física", reduzindo comportamentos sedentários. "Passamos muito tempo sentados, agora que estamos em casa", explica.

O manual publicado pela DGS e pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável inclui, além de informações, desafios, atividades destacáveis e receitas e pode ser consultado aqui. A versão online inclui ainda links para outros materiais de aconselhamento alimentar produzidos pelos mesmos órgãos.