SOS Racismo celebra 32 anos. "Esperamos que não seja tarde para agir contra discursos de ódio e racismo"

O movimento SOS Racismo celebra, este sábado, 32 anos, uma data que será assinalada no Goethe - Institut Portugal, em Lisboa. A associação vai lançar a agenda para o próximo ano e exibir o documentário "Olhares sobre o Racismo".

Em declarações à TSF, José Falcão, fundador do SOS Racismo, afirma que ainda há muito por fazer para combater a discriminação racial, e lamenta que os alertas que, há vários anos, a associação lançou sobre a infiltração da extrema-direita nas polícias tenham caído em saco roto.

"Esperemos que não seja tarde para começarmos a agir contra os discursos de ódio, racismo e discriminação racial, a todos os níveis, nas escolas, nas universidades, nos bairros, nas cidades, nos campos. Há atitudes absolutamente incríveis que ocorrem", considera, dando o exemplo da "escravatura no Alentejo".

"Depois assobiamos para o lado e dizemos que nós não somos racistas. Quando nós falamos de racismo, falamos de racismo estrutural, daquilo que está impregnado nas leis", acrescenta.

As atividades de celebração do 32.º aniversário do SOS Racismo arrancam Instituto Goethe às 14h00 e prolongam-se até às 17h00. A entrada é gratuita.