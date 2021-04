"Surpresa e incredulidade" em Beja. Dados da incidência diferem entre DGS e câmara

© Filipa Bernardo/ Global Imagens (arquivo)

Por TSF 15 Abril, 2021 • 23:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concelho de Beja ficou a saber, esta quinta-feira, que é um dos concelhos em que o desconfinamento não vai avançar para a terceira fase, mas a autarquia garante que os números que tem são diferentes dos apresentados pelo Governo.

O primeiro-ministro, António Costa, explicou em conferência de imprensa que o concelho tem mais de 120 casos de infeção por 100 mil habitantes há mais de duas semanas. Já o autarca socialista Paulo Arsénio garante, na TSF, que os números que tem não coincidem com os da Direção-Geral da Saúde (DGS) e, por isso, exige explicações ao governo.

"Estes também são os números de que as autoridades locais de saúde e a câmara municipal de Beja dispõem", pelo que a primeira reação do executivo municipal "é de completa surpresa e incredulidade".

Câmara reage com "supresa e incredulidade" ao anúncio desta quinta-feira. 00:00 00:00

Perante estes dados, "a DGS deverá vir explicar" o motivo para o concelho estar incluído na lista dos que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes há duas semanas e "que casos é que tem, que as autoridades regionais de saúde e a câmara municipal não têm", isto "se os números não estão errados".

A explicação, entende o autarca, deve ser dada em nome da "transparência" e para que possa compreender-se "porque é que Beja marca passo quando não devia marcar".

Paulo Arsénio garante que comportamento do concelho foi "muito próximo do exemplar nas últimas semanas" e que a situação no concelho "não é preocupante".

Paulo Arsénio dá conta do cenário da pandemia no concelho. 00:00 00:00

"Estamos com 24 casos ativos, não temos nenhum surto e não temos ninguém nos Cuidados Intensivos do Hospital de Beja", pelo que a situação é "relativamente tranquila".

O autarca lamenta também que "uma primeira fase de desconfinamento quase exemplar" tenha sido transformada "num castigo completamente injusto e imerecido à população".

Há sete concelhos (Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela) que continuam a estar com 120 casos por cem mil habitantes, comparando com a avaliação quinzenal anterior, "pelo que não passaram para a próxima fase de desconfinamento", mantendo as restrições atualmente em vigor, explicou o primeiro-ministro António Costa após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19