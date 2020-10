Hospital de São Bernardo © A-gosto.com/Global imagens

Foram detetados 27 casos de Covid-19 em Azeitão, freguesia do concelho de Setúbal.

Três pessoas estão internadas, duas no hospital do Barreiro e uma no hospital de São Bernardo, em Setúbal, enquanto as restantes 24 pessoas que estão infetadas se encontram confinadas em casa, adianta à TSF a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

A origem dos casos ainda está a ser investigada.

