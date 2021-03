Surto na Casa do Artista com 11 infetados, um dos quais internado

© André Kosters/Lusa

Por Lusa 03 Março, 2021 • 21:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de infetados no surto de Covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, é de 11 pessoas, uma das quais está internada, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a mesma fonte, em resposta enviada à Lusa, entre os residentes da instituição há "seis casos ativos, cinco dos quais estão na Casa do Artista, devidamente separados dos negativos, e um está internado".

Além disso, há cinco casos ativos entre os funcionários daquela instituição, que "estão a cumprir isolamento nas respetivas casas".

Desde o início surto na Casa do Artista, durante o mês de janeiro, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) registou 11 óbitos de residentes daquela instituição.

O caso mais recente é o da cantora Maria José Valério, que deu voz, entre outros, à "Marcha do Sporting", "Olha o Polícia Sinaleiro" e "As Carvoeiras".

Residente na Casa do Artista, Maria José Valério morreu hoje, aos 87 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de Covid-19.

No dia 25 de janeiro, a direção da Associação de Apoio aos Artistas - Apoiarte, que gere a Casa do Artista, havia referido, num comunicado partilhado na rede social Facebook, que era "com enorme tristeza e preocupação", e após "onze meses imunes à pandemia que assolou todo o mundo" que, "infelizmente, testaram positivos alguns dos residentes e funcionários".

A Casa do Artista tem cerca de 70 residentes e de 30 funcionários.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19