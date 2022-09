Tem equipamentos elétricos que já não usa? Campanha de recolha de resíduos quer ajudar o IPO

© Photo by John Cameron on Unsplash

Está de regresso a campanha "Todos pelo IPO", promovida pelo Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, que tem como objetivo a recolha de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados para ajudar o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa).

A meta é recolher, pelo menos, 100 toneladas de resíduos, que irão reverter "num montante mínimo de 32 mil euros que o Electrão entregará ao IPO" para aquisição de equipamentos médicos.

"Todas as pessoas podem contribuir para o sucesso desta iniciativa entregando pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados em qualquer um dos 8 mil pontos de recolha da rede Electrão. Os locais de recolha podem ser consultados aqui", pode ler-se num comunicado enviado à TSF.

Caso tenha grandes eletrodomésticos que já não usa e queira entregar na zona de Lisboa, pode solicitar o serviço de recolha ao domicílio através do número de telefone gratuito 800 262 333.

"Também podem associar-se a esta campanha as empresas de todo o país, através da dinamização de ações internas para reunir pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, solicitando a posterior recolha ao Electrão", acrescenta a nota.

Quando estes resíduos não são "corretamente encaminhados para reciclagem", surgem problemas "graves" para o ambiente e a saúde humana, como a degradação da qualidade do ar, dos solos e da água, devido à libertação de componentes tóxicos nocivos. "Assim, é imperioso que estes aparelhos sejam encaminhados para reciclagem em unidades especializadas para o efeito."

"Ao dar as mãos ao IPO, no âmbito desta campanha, o Electrão reforça a sua missão que é também a de proteger a saúde humana. Paralelamente, continuamos a pugnar pela defesa do ambiente e a promover o correto encaminhamento de pilhas, baterias e equipamentos elétricos para reciclagem", sublinha, no mesmo comunicado, o CEO do Electrão, Pedro Nazareth.

Esta campanha decorre até ao dia 31 de dezembro de 2022 e os resultados serão divulgados em fevereiro do próximo ano.