"Todos à janela." Um protesto em Portugal com tachos e panelas

© Pixabay

Por Maria Augusta Casaca 13 Abril, 2020 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Movimento "Todos à janela "considera que se está a assistir a uma "avalanche sem precedentes e ataques aos direitos dos trabalhadores" com despedimentos, lay-off e cortes nos salários.

"O tecido da comunidade são as pessoas e neste momento quem está em risco e desprotegido e a ver o sistema viciado em que vive há décadas são as pessoas de rua", diz Joana Manuel, uma das porta-vozes, à TSF.

O Movimento sugere cinco medidas que deveriam ser postas em prática: a proibição de despedimentos, a interrupção de cobrança de água, luz e telecomunicações, a devolução do dinheiro entregue pelo Estado à Banca de forma faseada, a suspensão das rendas habitacionais e do comércio tradicional e o impedimento do uso de verbas da Segurança Social.

Ouça a reportagem completa da jornalista Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

Este movimento considera que é tempo de ouvir quem trabalha: "Não estejam sozinhos em casa, no seu isolamento a pensarem que são a única pessoa que está em teletrabalho, a pagar a água, luz e gás do seu bolso quando essas despesas não são cobradas à empresa", diz Joana.

Ou então, " a pessoa que está em lay-off e não sabe se voltará a trabalhar, o artista que teve tudo cancelado e não sabe como vai comer para a semana" . O "Todos à Janela" sublinha que as pessoas não podem pensar que "está a acontecer só a elas". Elas são a maioria.

Por isso, nas redes sociais fazem o apelo para que as pessoas não fiquem dentro de casa e mostrem o seu descontentamento. "Todos à janela, com tachos e panelas ,vozes e apitos e tudo o que mais houver, às 19h00, todos os dias, para já de 13 a 17 de Abril", desafia Joana Manuel

Caso o estado de Emergência seja prolongado, o protesto promete continuar.