Professores vão receber terceira dose até ao final da semana

Lacerda Sales assegura que os professores vão ser vacinados entre os dias 6 e 9 de janeiro, no período da tarde. A vacinação vai funcionar em regime de Casa Aberta, com uma senha digital, e os docentes vão ter de apresentar um comprovativo da profissão. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde garantiu que todos os professores serão vacinados, antes do regresso às aulas, na próxima segunda-feira.