"Javardo." Tribunal confirma condenação de Francisco Seixas da Costa por difamar Sérgio Conceição

Por Rui Oliveira Costa 24 Fevereiro, 2023 • 16:43

O Tribunal da Relação do Porto confirmou esta sexta-feira a condenação do embaixador Francisco Seixas da Costa pelo crime de difamação agravada, devido a ofensas ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

Seixas da Costa tinha sido condenado no dia 26 de setembro de 2022 a pagar uma multa de 2200 euros e uma indemnização civil por danos de seis mil euros, tendo apresentado recurso da decisão judicial. A ação foi agora rejeitada pelo Tribunal da Relação do Porto.

"Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam os juízes do Tribunal da Relação do Porto em negar provimento ao recurso interposto pelo arguido Francisco Manuel Seixas da Costa e, consequentemente, confirmar a sentença recorrida", lê-se na decisão.

Em causa está uma publicação no Twitter datada de março de 2019, na qual o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, entre 1995 e 2001, chamou "javardo" a Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho - Francisco Seixas da Costa (@seixasdacosta) March 31, 2019

No recurso, a defesa afirmava que o antigo diplomata falava de Sérgio Conceição "enquanto treinador, não enquanto pessoa" e que se limitava "criticar publicamente outrem que se expõe no espaço público e mediático".