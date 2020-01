Um diabético não pode comer açúcar ou beber vinho? Mitos e verdades sobre a doença

© Pixabay

Ser diabético não significa deixar de comer açúcar... e comer muito açúcar não causa necessariamente diabetes. São estes dois dos muitos mitos desmontados no livro "Diabetes - O que posso comer?", coordenado pelo médico Estêvão Pape.

As dúvidas que o clínico mais recebe no consultório são sobre a comida que os diabéticos podem ou não comer e, por isso, decidiu avançar para um livro que vem desmistificar ideias que já estão entranhadas na opinião pública.

"O mito é que o diabético não pode comer doces, o que não é verdade. É completamente inverdade que não possa comer doces e bolos. Outro mito é que não pode beber álcool. Claro que pode, com conta, peso e medida. Há também o mito que um diabético não pode fazer determinado tipo de exercícios ou que não pode comer - de onde a onde - um bife cheio de molho ou que só tem de comer ervas e legumes", avança à TSF.

Estêvão Pape considera que há informação disponível online, mas que não credível ou está muito dispersa. Daí a necessidade de desenvolver um livro para diabéticos, mas também para as famílias e para profissionais de saúde.

"Quem escreve este livro são médicos e nutricionistas que sabem que estão a fazer no seu dia-a-dia, o seu trabalho no dia-a-dia é lidar de manhã à noite com diabéticos que têm estas dúvidas",remata.