"Um mundo em mudança." Os "desafios e oportunidades" da nutrição em debate no Porto

Por Rui Cid com Carolina Quaresma 11 Maio, 2023 • 08:54

Mais de mil especialistas debatem, a partir desta quinta-feira, os desafios que "um mundo em mudança" coloca à forma como comemos, numa iniciativa da Associação Portuguesa de Nutrição.

Em declarações à TSF, a presidente da associação, Célia Craveiro, diz que, perante fenómenos como as alterações climáticas, a pandemia, ou a guerra na Ucrânia, é obrigatória uma reestruturação no modo como se pensa a alimentação e nutrição das populações.

"As alterações climáticas, os efeitos da pandemia e a guerra numa proximidade geográfica causam um potencial de insegurança alimentar devido a várias situações: situações inflacionárias, pobreza, aumento das doenças crónicas não transmissíveis e isso acaba por influenciar a forma como nos alimentamos e também como nós, profissionais da área da nutrição, principalmente, temos que abordar estas questões na atualidade", explica Célia Craveiro.

"Para isso, elaborámos um programa que vai debater os desafios e oportunidades que aparecem na investigação na área da nutrição, o impacto dos alimentos ultra processados e ainda vamos ter vários temas sobre a sustentabilidade alimentar", sublinha a presidente da Associação Portuguesa de Nutrição.

O congresso de nutrição e alimentação estende-se até sexta-feira, na Alfândega do Porto, com o objetivo de debater "a urgência da sustentabilidade, o papel da nutrição no doente e o impacto das escolhas alimentares".

Em comunicado, a Associação Portuguesa de Nutrição adianta que o papel da nutrição no desporto, os desafios e oportunidades da investigação científica na área da nutrição, o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde e a importância da sustentabilidade alimentar são outros temas em destaque durante estes dois dias de debate.

Além dos debates, a organização vai apresentar, "de forma inédita", dois cabazes alimentares referentes à população portuguesa: "um essencial, que segue as recomendações nutricionais, e um que representa os hábitos alimentares portugueses". "Os cabazes vão conter a sua composição alimentar, a informação nutricional e os preços mensais para uma família típica portuguesa", pode ler-se na mesma nota.