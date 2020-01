Um navio a buzinar toda a noite no Tejo não o deixou dormir? Mistério desvendado

Western Miami está fundeado no Mar da Palha © Orlando Almeida / Global Imagens

Muitos moradores da zona ribeirinha de Lisboa são há várias noites acordados por um som peculiar. Durante toda a noite e madrugada, um navio faz soar repetidamente uma buzina.

Fonte da Capitania do Porto de Lisboa explicou à TSF que se trata de um navio de carga que está fundeado no rio Tejo. Devido ao nevoeiro, é obrigado pelas regras de segurança a tocar a sirene para alertar outras embarcações da sua presença.

O navio Western Miami, com bandeira das Filipinas, está parado no Mar da Palha e encontra-se a abastecer combustível.

Esta embarcação chegou ao porto de Lisboa no dia 28 de dezembro e não tem data prevista de saída, mas estima-se que dia 21 de janeiro chegue ao Texas, nos Estados Unidos.

Esta quinta-feira a buzina do navio Western Miami tocou entre a uma e as quatro da manhã, confirmou Capitania do Porto de Lisboa. Nas redes sociais, não faltam queixas de quem a ouviu.