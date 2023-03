"Uma alavanca para sair da cama." Cães visitam crianças internadas

Por Rute Fonseca 20 Março, 2023 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

As visitas começaram em outubro e têm impacto tanto nas crianças internadas, como nos profissionais de saúde. Anabela Gonçalves trabalha na receção da ala pediátrica e confessa que está sempre ansiosa por este dia. "É excelente, estes animais ajudam-nos a nós, ajudam as crianças, os pais, é maravilhoso!".

Joana Lamego trabalha no registo oncológico no centro de epidemiologia do Hospital São João e assim que vê a Tika coloca-se de joelhos no chão. " Acho que deviam estar também com os adultos nos internamentos, acho que seria uma mais-valia. As crianças usufruem, mas os adultos que também têm cães ou que gostam só de animais, também acho que iam sentir muito este amor canino. Acho que eles trazem novidade e trazem um bocadinho do que está lá fora para cá para dentro".

A visita da Tika e do Zazu segue para o internamento de pediatria, mas antes de entrarem são desinfetados, como explica Catarina Cascais, voluntária da Ânimas. "Estamos a limpar com toalhas desinfetantes específicas para cães, vimos do exterior e os cães têm de estar com banho tomado, desparasitações internas e externas feitas. Hoje vamos ao serviço de internamento de pediatria, o nosso projeto está só para a ala pediátrica. Dentro da pediatria vamos ao internamento, à neonatologia, hospital de dia e consultas externas".

Cães visitam internamento de pediatria do Hospital de São João. Ouça a reportagem com sonorização de José António Barbosa 00:00 00:00

Sílvia Peça é tutora da Tika e explica que estas visitas têm impacto a vários níveis. "Para além de ter impacto nas crianças, temos notado que tem tido grande impacto junto dos pais. Não podemos esquecer que são pais que estão cá dias, meses e, às vezes, anos. Para eles, este é um motivo em que existe um desbloquear de emoções e de conversa, porque também temos percebido que grande parte dos pais tem animais em casa e cria-se um momento de partilha".

Gabriela Borges é educadora hospitalar e uma das responsáveis pela chegada deste projeto da Ãnimas à ala pediátrica do Hospital São João. " O impacto é muito positivo, tanto nas crianças como nos adultos, nos pais, nos profissionais. O projeto incide essencialmente na troca de afetos e de bem-estar para quem está numa unidade hospitalar e que está num período mais sensível e debilitante. Os cães trazem aquele ninho, às vezes um carinho, a lembrança do animal que também têm lá em casa. Estudos europeus e internacionais dizem-nos que a nível hospitalar há provas de que estas visitas muitas vezes são a alavanca para sair da cama ou querer vir ver onde está o cão, muitas vezes os profissionais de saúde não conseguem que a criança ande e com a chegada dos animais, dos patudos, eles até fazem um esforço.

As visitas da Ânimas à ala de pediatria do Hospital de São João realizam-se à segunda e à sexta-feira.