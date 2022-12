"Uma piscina olímpica por segundo." Barragem de Alqueva subiu quatro metros e meio

A Barragem de Alqueva ainda tem espaço caso chova muito © Nuno Veiga/Lusa

Tem sido tanta a chuva no alto Alentejo que a barragem de Alqueva subiu quatro metros e meio nos últimos dias. Agora há água que chegue até ao verão de 2025, mas também pode encher quase outro tanto antes de abrir as comportas. No pico da enchente, este mês, a maior barragem do país recebeu água ao ritmo de uma piscina olímpica por segundo.

"Desde o princípio de dezembro os níveis subiram já cerca de quatro metros e meio e corremos o risco de estas declarações ficarem rapidamente desatualizadas. Estamos hoje com um nível afluente na ordem dos 200 metros cúbicos por segundo, mas estivemos, no pico, com afluências superiores a 2500 metros cúbicos por segundo, o que significa uma piscina olímpica, a cada segundo, a chegar à barragem. Funcionou exatamente como era suposto, encaixou esta cheia, aguentou-a e guardou a água para a podermos utilizar mais à frente, nos próximos verões. Porventura esta água chegará a 2024 ou 2025", explicou à TSF Pedro Salema, presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA).

A barragem já tem água para os próximos verões, mesmo que sejam anos de seca no Alentejo, mas se continuar a chover muito, Pedro Salema garante que também vai haver espaço para as chuvas bíblicas.

"Estamos a aproximar-nos, em Alqueva, da quota 149, o que significa que ainda faltam mais de três metros para o nível de pleno armazenamento. Portanto, ainda poderíamos encaixar outro tanto como o que encaixámos até agora antes de termos de tomar essa decisão de libertar água para garantir que a infraestrutura se mantém íntegra. Esses órgãos de segurança foram dimensionados para conseguir acomodar uma cheia bíblica. Mesmo que não chova mais nos próximos tempos estamos descansados e, se chover muito mais e chegar uma grande enchente, também teremos condições para acomodar em segurança", acrescentou o presidente da EDIA.

A Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) indicou na segunda-feira, na sua página na rede social Facebook, que se registou "uma subida do nível da água na albufeira de perto de 3,5 metros" desde o passado dia 1 de dezembro até segunda-feira.

A EDIA lembrou que o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva foi projetado para, regularizando o caudal do rio Guadiana, criar uma reserva estratégica de água que permitisse assegurar a sua distribuição durante os períodos de seca prolongados.

Na sua capacidade total de armazenamento, de 4.150 milhões de m3, à cota de 152 metros, o Alqueva abrange uma área de 250 quilómetros quadrados e mais de 1.100 quilómetros de margens.

Há 20 anos, a 8 de fevereiro de 2002, fecharam-se as comportas da barragem e começou o enchimento da albufeira do Alqueva, que já atingiu o pleno armazenamento por quatro vezes, efetuando também algumas vezes descargas controladas.