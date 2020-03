Urgência Básica do Hospital de Peniche encerrada e equipa colocada em quarentena

© Artur Machado/Global Imagens

O Serviço de Urgência Básica do Hospital de Peniche, no distrito de Leiria, foi encerrado na sexta-feira à noite, após as autoridades de saúde terem determinado a necessidade de toda a equipa cumprir quarentena, disse à Lusa fonte hospitalar.



O Centro Hospitalar do Oeste (CHO), do qual faz parte o Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, em Peniche, afixou esta noite um aviso de encerramento da unidade.

A mesma fonte explicou que os três médicos, 19 enfermeiros e 10 assistentes administrativos vão cumprir quarentena, no âmbito da pandemia de covid-19.

De acordo com a mesma fonte, o encerramento vigorará até que seja colocada no serviço uma nova equipa de profissionais.

Os restantes serviços da unidade mantêm-se em funcionamento.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde Peniche se integra, até às 21:00 de sexta-feira o concelho registava dois casos confirmados de covid-19.

Além do Hospital de Peniche, o Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha e Torres Vedras e detém uma área de influência constituída, a par destes três concelhos, pelas populações de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos municípios de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Em Portugal, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.