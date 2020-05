Urso pardo que andou no Parque Natural do Montesinho filmado na Galiza

Ao que tudo indica trata-se do mesmo animal que foi identificado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas © EPA

O urso pardo que andou pelo Parque Natural do Montesinho, na fronteira com Espanha, no ano passado, terá sido filmado na Galiza. Imagens recolhidas por uma equipa espanhola, dedicada à vida selvagem, revelam a presença de um urso com cerca de cinco anos no maciço central de Ourense.

Os especialistas recordam que é o primeiro urso pardo visto naquela região nos últimos 150 anos.

Ao que tudo indica trata-se do mesmo animal que, em abril do ano passado, foi identificado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas do lado de cá da fronteira, no nordeste transmontano.