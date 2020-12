Utentes de lares e de cuidados continuados começam a ser vacinados a 4 de janeiro

© Fernando Fontes / Global Imagens

Os profissionais de saúde nos centros de saúde e nos outros hospitais de todo o país vão começar a ser vacinados ainda esta semana. No Fórum TSF, Diogo Serra Lopes, secretário de Estado da Saúde, avançou que a partir da próxima segunda-feira, 4 de janeiro, começam a ser vacinados os utentes de lares e unidades da rede nacional de cuidados continuados

"O que está previsto neste momento - e depende sempre de qual é a data de chegada dos lotes - é que se inicie na semana de 4 de janeiro. Exatamente o dia dependerá sempre da chegada das doses", adianta Diogo Serra Lopes em entrevista ao jornalista Manuel Acácio.

Diogo Serra Lopes diz que não estão previstos atrasos na entrega das vacinas e, se o calendário for cumprido, os grupos prioritários começam a ser vacinados em fevereiro.

Quanto às próximas fases da vacinação, Diogo Serra Lopes esclarece que "a primeira e a segunda fase terminariam, com aquilo que temos de expectativas de entregas até agora, por volta do mês de maio e, portanto, a terceira fase, a fase de vacinação universal só se iniciaria durante o mês de junho, o que quer dizer que teremos um longos meses de vacinação, sempre com esse horizonte de esperança à frente".

