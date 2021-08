Vacinados 20 mil utentes durante a manhã deste domingo

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Carolina Quaresma 22 Agosto, 2021 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram vacinados cerca de 20 mil utentes durante a manhã deste domingo, até às 10h30. No sábado, foram vacinados mais de 128 mil pessoas, dos quais 115 mil foram jovens dos 12 aos 15 anos.

A informação é avançada por uma nota da task force enviada à TSF, que refere ainda que "entre 19 e 21 de agosto foram efetuados mais de 47 mil pedidos de autoagendamento para jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos, para serem vacinados nos fins de semana de 28 e 29 de agosto".

A vacinação contra a Covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos começou este sábado, no primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária.

Para este primeiro fim de semana estavam agendadas cerca de 110 mil pessoas, mas além dos que fizeram o pedido de autoagendamento, e os que tenham sido chamados pelos serviços de saúde, a task force que coordena o programa de vacinação decidiu abrir também a modalidade "casa aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana anterior com os jovens de 16 e 17 anos.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

A vacinação desta faixa etária vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19