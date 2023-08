"Vamos ter vacinas para todos." DGS promete campanha de vacinação sem rutura de stocks

O subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por José Milheiro com Maria Ramos Santos 18 Agosto, 2023 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) disse, esta sexta-feira, que o processo para o arranque da campanha de vacinação sazonal "ainda está a ser ultimado", mas prometeu que não haverá rutura de stocks.

"Vamos ter vacinas para todos", garantiu à TSF o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, acrescentando que "ficaria muito contente" se a campanha de vacinação terminasse "com stocks mínimos".

"Queria dizer que todos aqueles que nós consideramos que são elegíveis para vacinação aderiram à vacinação e se protegeram para ter um inverno mais saudável e tranquilo", justificou.

Ouça as declarações à TSF de André Peralta 00:00 00:00

As farmácias vão administrar, pela primeira vez este ano, a vacina contra a Covid-19, que será dada em simultâneo com a vacina da gripe. Para André Peralta, a novidade traduz-se num "esforço para tornar a vacinação mais próxima do cidadão, mantendo aquilo que é uma vacinação segura e eficaz".

Embora a norma com os detalhes da campanha de vacinação ainda não tenha sido publicada pela DGS, o subdiretor-geral da saúde adiantou que não será preciso receita médica e garantiu que os farmacêuticos estão pronto para administrar as vacinas.

A campanha de vacinação outono/inverno contra a gripe e Covid-19 deve começar no início de outubro.