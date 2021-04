Variante inglesa com maior incidência no Algarve do que no resto do país

© LUSA

Por Maria Augusta Casaca 12 Abril, 2021 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A incidência da variante inglesa do vírus da Covid-19 é nesta altura maior na região do Algarve do que no resto do país. Representa já 84% dos infetados, contra 82,9% no país.

A delegada regional de saúde explica que o vírus também está a aparecer com maior incidência nas crianças, havendo nesta altura 13 surtos em escolas e jardins-de-infância e 41 turmas em isolamento profilático.

"Temos exemplos de crianças que estão positivas que conseguiram fazer mais de 20 casos secundários", entre colegas e família.

No Algarve, a variante britânica representa 84% dos infetados. Ouça as explicações da delegada regional de saúde 00:00 00:00

Ana Cristina Guerreiro não quer afirmar com toda a certeza se esta maior transmissibilidade por parte dos mais jovens se deve também à maior incidência da variante britânica. Salvaguarda que as amostras estão a ser enviadas para o Instituto Ricardo Jorge para análise e só depois se saberá com maior segurança.

No entanto, a delegada regional de Saúde garante que em Portimão, o concelho com maior taxa de incidência no Algarve, com 360 casos por 100 mil habitantes, os surtos que apareceram com origem na construção civil e numa padaria estão controlados. Perante esta circunstância, está convencida de que nos próximos dias haverá já resultados dos testes em massa que têm sido feitos. Só em Portimão foram realizados 5 mil testes, mas em toda a região já foram efetuados mais de 26 mil.

As autoridades de saúde da região acreditam que o índice de transmissibilidade na região que já está a baixar (nesta altura em 1,05) vai continuar no mesmo sentido e que o Algarve poderá continuar a desconfinar tal como está previsto fazer a partir da próxima semana.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19