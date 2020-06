"Vê-se que não estamos esquecidos." Chef distribui pizzas a famílias carenciadas

O chef nepalês Tanka Sapkota © DR

Por Beatriz Morais Martins 24 Junho, 2020

Ricardo põe a carrinha a trabalhar e Miguel confere o trajeto. Antes de seguirem abrem-se as janelas, por segurança e porque a torre feita de caixas de pizzas, que separa os dois voluntários da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, já os faz transpirar.

Célia, que vive com os dois netos pequenos, é a primeira a receber o jantar. A reforma de 400 euros nunca lhe chegou e agora é tudo ainda mais difícil. Este jantar deixa-a emocionada.

"Neste momento significa muito porque vê-se que não estamos esquecidos", confessa a avó.

O mesmo esquecimento que também Dulce temia.

"Pensei que já não vinham e tinha de ir ali fazer uma costeleta. Afinal ainda recebi a pizza. Pelo menos lembram-se de nós, que estamos a passar por dificuldades. Trabalho na limpeza do Hospital de Santa Maria e na parte dos infetados pela Covid, há quatro meses. É muito complicado, mas vai resolver-se tudo", desabafa Dulce.

Só esta terça-feira, 300 pizzas foram distribuídas pelas famílias mais carenciadas de São Domingos de Benfica. A ideia foi do chef Tanka, que acredita que é tempo de ser solidário. Todos os dias está numa freguesia diferente, onde passa 18 horas a montar o forno móvel e a preparar as pizzas para serem distribuídas à hora do jantar.

"Ir a todas as juntas de freguesia e fazer lá as pizzas é um sonho concretizado. Temos quatro restaurantes e não está a ser fácil, mas estes tempos deram-nos uma janela para servir as pessoas carenciadas", revela Tanka Sapkota.

A pandemia afeta todos de forma diferente e há famílias ainda mais vulneráveis, mas o chef garante que a comida está a chegar às pessoas certas e elas agradecem.