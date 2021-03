Vem aí um novo jornal, da comunidade para a comunidade

© Gerardo Santos / Global Imagens

Está a nascer um novo projeto de comunicação. Um jornal digital, que parte da comunidade e que tem como inspirador o almirante Martins Guerreiro, um dos mais ativos organizadores do movimento político que, no interior da Marinha, viria a desembocar no 25 de Abril.

Entrevistado por Fernando Alves, esta manhã, na TSF, o almirante Martins Guerreiro confessou que o projeto está ainda numa fase embrionária, e que se trata de um processo longo, mas revelou que a ideia surgiu num grupo de militares e civis da Associação 25 de Abril, tendo sido agora agarrada por um grupo de cidadãos em Oeiras.

O almirante esclarece que se trata de um projeto dirigido para a cidadania, para a mobilização e participação das pessoas, pelo que não será exclusivamente editorial e, muito menos, doutrinário.

"Tem um amplo leque de possibilidades de participação. É inspirado pela Constituição da República Portuguesa e pela Declaração Universal dos Direitos do Homem", adianta.

Como sinal de diferenciação, o órgão pretende abdicar da publicidade como fonte de financiamento e viver exclusivamente das contribuições dos cooperantes e da comunidade, dos assinantes, dos apoiantes.

Também diretor da revista da Associação 25 de Abril, o almirante Martins Guerreiro revela que para este novo projeto ainda não há um nome - não surgiu, até agora, a tal "ideia luminosa".

Até que se faça luz e este novo jornal conheça também a luz do dia, o almirante mantém-se ocupado a escrever sobre o processo do 25 de Abril na Marinha.