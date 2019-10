Ventos fortes "podem arrasar tudo". Efeitos do Lorenzo começam esta noite

"Quando o furacão Leslie chegou a Portugal, estava na categoria 1, mas provocou prejuízos na ordem dos cem milhões de euros" © Pixabay

Por TSF com Lusa 01 Outubro, 2019 • 13:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os primeiros efeitos do furacão Lorenzo, atualmente na categoria 2, deverão começar a fazer-se sentir a partir da noite desta quarta-feira nos grupos Ocidental e Central dos Açores, com vento forte, agitação marítima e chuva.

Pub Pub

Ouvido pela TSF, Pedro Miranda, investigador do Departamento de Geofísica da Universidade de Lisboa, avisa que o furacão Lorenzo, mesmo na categoria 1, pode causar estragos elevados no arquipélago dos Açores.

Pub Pub

"Quando o furacão Leslie chegou a Portugal, estava na categoria 1, mas provocou prejuízos na ordem dos cem milhões de euros na Figueira da Foz", exemplifica. "Tudo depende da estrutura que ele apanhe."

Pedro Miranda fala mesmo na possibilidade de passarem "ventos que podem arrasar tudo".

Pedro Miranda, ouvido pelo jornalista José Milheiro, sobre os possíveis estragos 00:00 00:00

"A partir da noite de hoje já se deverão começar a fazer sentir os efeitos do furacão nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) - o vento forte, agitação marítima e alguma chuva. O período mais crítico será durante a madrugada e a manhã de quarta-feira", disse à agência Lusa o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores, Carlos Ramalho.

Segundo o meteorologista, com a aproximação do furacão haverá um "agravamento gradual do tempo", mas as duas ilhas que compõem "o grupo Ocidental do arquipélago deverão ser as mais atingidas".

Segundo um comunicado do IPMA, divulgada esta manhã, às 09h00, o furacão Lorenzo - de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5, sendo 5 o nível mais intenso) - encontrava-se "a aproximadamente mil quilómetros a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 35 quilómetros por hora".

Ouça a meteorologista Elsa Vieira, do IPMA, sobre a previsão para as próximas horas 00:00 00:00

O IPMA acrescenta que, "mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar com categoria 1, na quarta-feira, ligeiramente a oeste das Flores, afetando especialmente o grupo Ocidental".

Porém, "todo o arquipélago sentirá efeitos do furacão".

As previsões continuam a indicar para o grupo Ocidental vento sueste, rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 quilómetros por hora (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 quilómetros por hora), chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste, com altura significativa entre dez e 15 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 25 metros.

Para o grupo Central a previsão aponta para vento sudoeste com rajadas até 160 quilómetros por hora, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre nove e 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), haverá vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 quilómetros por hora e ondas de sudoeste com altura significativa de sete a nove 9 metros.

O IPMA emite às 21h00 locais desta quarta-feira (mais uma hora em Lisboa) um novo comunicado.