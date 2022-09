Verão na reta final: termómetros vão subir no fim de semana

© Photo by Mila Young on Unsplash

A segunda quinzena de setembro vai começar com uma subida da temperatura máxima, prevista pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o próximo fim de semana.

Para este sábado, o IPMA espera céu períodos de "muita nebulosidade", apresentando-se muito nublado e com "bancos de neblina" ou nevoeiro em alguns locais até meio da manhã, em particular no Alentejo, tornando-se pouco nublado na costa sul do Algarve a partir da tarde.

Previstos estão também aguaceiros fracos e dispersos durante a tarde, mais prováveis no interior e em zonas montanhosas. A par da subida da temperatura máxima no interior (em especial no Centro), os meteorologistas assinalam uma "pequena descida" da mínima.

Évora deverá alcançar uma máxima de 32 ºC, Beja 31 ºC, Lisboa 29 º C, Faro 28 ºC e o Porto não irá além dos 27 ºC. Já as mínimas vão oscliar entre os 18 ºC, em Faro, e os 12 ºC em Bragança. No domingo, Évora poderá chegar aos 33 ºC.

No domingo, o cenário será parecido: períodos de céu muito nublado; possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões Centro e Sul durante a tarde e uma "pequena subida da temperatura".

Para a semana seguinte, que marca a despedida do verão, o IPMA prevê igualmente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial nas regiões Centro e Sul. Além disso, há na segunda-feira possibilidade de ocorrência de trovoada.

Na região Sul, é esperada uma "pequena descida da temperatura máxima" nesse dia. No seguinte, terça-feira, será a vez do litoral Norte e Centro deregistar uma "pequena descida de temperatura".

Esta sexta-feira, o IPMA revelou que a chuva dos últimos dias (devido à passagem da tempestade Danielle) fez diminuir significativamente a situação de seca meteorológica em todo o país.