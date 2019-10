Vodafone diz que falhas de rede tiveram origem em "avaria de software"

Vodafone informa que a situação ficou resolvida já depois da meia-noite © Toby Melville/Reuters

A Vodafone comunicou, esta quarta-feira, que os problemas de rede sentidos pelos utilizadores da operadora, na última noite, se deveram a uma "avaria de software".

Esta terça-feira, foram muitos os clientes da rede Vodafone, de Norte a Sul do país, a sentirem problemas no acesso à internet móvel e fixa.

As redes sociais encheram-se de utilizadores a reportarem os problemas identificados:

Esta manhã, a Vodafone emitiu um comunciado, no qual justifica as falhas de rede: "Uma avaria de software de rede causou constrangimentos no serviço de internet móvel e fixa da Vodafone na noite de 22 de outubro, que se fizeram sentir por todo o país".

"A situação teve início às 21h15 e ficou resolvida às 00h30. A Vodafone identificou imediatamente a causa do problema e ativou todos os meios para repor a situação dentro do mais curto espaço de tempo possível", acrescenta ainda a nota da operadora.

Recorde-se que, esta terça-feira, também a operadora de telecomunicações NOS esteve com falhas na rede do serviço. Os utilizadores ficaram impossibilitados de fazer chamadas, enviar mensagens e aceder à internet móvel.