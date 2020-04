ZERO defende que reciclar é "seguro e desejável", mesmo em tempo de pandemia

© Pixabay

A associação ambientalista ZERO reforçou esta quarta-feira a mensagem da Comissão Europeia segundo a qual é "seguro e desejável reciclar", no contexto da epidemia de Covid-19.

No documento "Gestão de resíduos no contexto da crise do coronavírus", divulgado na terça-feira, a Comissão Europeia recomenda a continuidade da recolha seletiva e da reciclagem de resíduos.

"A continuidade geral de serviços adequados de gestão de resíduos urbanos, incluindo a recolha seletiva e a reciclagem, deve ser salvaguardada", afirma, no documento, o comissário europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius.

Em comunicado, a ZERO considera o documento da Comissão Europeia "bastante esclarecedor quando à importância de se continuar com a recolha seletiva e à segurança que este processo possui, apesar da atual pandemia de Covid-19".

A associação portuguesa realça que "não existe atualmente qualquer evidência que permita inferir que os procedimentos normais para a gestão de resíduos sejam inseguros ou insuficientes em termos de prevenção da infeção por Covid-19 ou ainda que os resíduos urbanos tenham um papel importante na transmissão do SARS-CoV-2 ou de outros vírus que afetem o aparelho respiratório".

No documento, a Comissão Europeia recorda as orientações sobre segurança no trabalho, nomeadamente a que recomenda a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) para os trabalhadores deste setor.

A ZERO refere, a este propósito, que tem recebido "alertas de operadores de gestão de resíduos" com "dificuldade em adquirir esse tipo de equipamento" e assinala que "é fundamental que não faltem EPI também para os trabalhadores afetos à recolha e ao tratamento dos resíduos".

