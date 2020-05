Zoo de Santo Inácio em Gaia reabre na quinta-feira com postos de higienização

O Zoo de Santo Inácio, em Gaia, garante a segurança de todos os visitantes © Pedro Correia/Global Imagens

O Zoo de Santo Inácio, espaço em Vila Nova de Gaia que fechou a 16 de março devido à pandemia, reabre na quinta-feira com postos de higienização, avançou esta terça-feira a direção, que decidiu lançar uma campanha solidária de apadrinhamento.

A reabertura do zoo, que completa este ano 20 anos, mas já adiou festejos para 2021 devido à pandemia de Covid-19, está prevista para as 10h00 de quinta-feira, sendo garantida, refere a direção em comunicado, "a segurança de todos os visitantes, cumprindo com todas as normas de recomendação estipuladas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".

O parque zoológico que acolhe 600 animais de 250 espécies terá postos de higienização com gel desinfetante ao longo dos seus cerca de 15 hectares localizados em Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Paralelamente às medidas de prevenção dedicadas a visitantes e funcionários, a direção do espaço está a lançar uma campanha solidária de apadrinhamento de animais.

Em declarações à agência Lusa, em abril, a diretora do zoo, Teresa Guedes, contou que para alimentar os animais são necessários cerca de 15 mil euros por mês com alimentação e material médico-veterinário.

"São quatro toneladas e meia de carne e peixe congelado, quatro toneladas de cereais e rações, feno, palha, suplementos vitamínicos. É muita coisa. Felizmente, três supermercados locais que já nos doavam os frescos [legumes e frutas] que não conseguem escoar continuaram a contribuir, mas tem sido complicado", descreveu a diretora.

Já em nota enviada esta terça-feira à Lusa, a direção do zoo conta que "a alimentação, cuidados veterinários e manutenção dos habitats traduzem-se em despesas fixas mensais bastante elevadas", razão pela qual, "mesmo com a reabertura do espaço", se estime que "as vendas de bilheteira sofram uma quebra na ordem dos 70%".

Assim, vai ser lançada a campanha que se traduz no apadrinhamento de um animal "individualmente, ou em nome de uma empresa", bastando aceder ao site deste zoológico que tem, entre outras particularidades menos comuns, um leão e três leoas asiáticas, espécie menos conhecida do que a africana porque só existem 200 em 'habitat' natural, na floresta de Gir, na Índia.

O Zoo de Santo Inácio tem capacidade para receber por dia quatro mil pessoas, participa em Programas Europeus de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP), em parceria com a Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA), e pertence à Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, instituição à qual também estão associados espaços como o Zoo de Lagos, o de Lisboa ou Aquário Vasco da Gama.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1.1 milhões de doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 1074 pessoas das 25 702 confirmadas como infetadas, e há 1743 casos recuperados, de acordo com a DGS, sendo que o concelho de Vila Nova de Gaia regista, também de acordo com o relatório epidemiológico divulgado esta terça-feira, 1425 casos de infeção.