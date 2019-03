Agricultores muito preocupados com a seca. Chuva nem vê-la

Sem previsão de chuva até ao fim do mês e com as reservas de água em baixo, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) está preocupada com os efeitos na agricultura. Ouvido pela TSF, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, admite que a situação é muito complicada: "Estamos muito apreensivos. Vislumbra-se outra vez, infelizmente, um ano difícil. O país está outra vez a entrar num período de carência de água, não só nas barragens, mas também no solo."



Eduardo Oliveira e Sousa explica que o tempo seco e a falta de água estão a comprometer as culturas em todo o país, principalmente as plantas para a alimentação animal e as culturas de inverno, como o trigo e a cevada, mas também a campanha de primavera/ verão no que diz respeito a frutas, vinhas e culturas regadas, como o milho ou tomate.

O presidente da CAP lamenta que o problema se repita quase todos os anos e considera que é preciso encarar as alterações climáticas com um plano a longo prazo: "Há medidas que têm de ser estudadas para enfrentarmos estas alterações como sendo um padrão novo da meteorologia no nosso território, que vai obrigar a mudanças de culturas e calendários, para que o futuro não seja sempre esta agonia: 'Como é que vai ser o este ano? Vai ser bom? Vai ser mau?'", nota Eduardo Oliveira e Sousa.



A Confederação considera ainda que o Plano Nacional de Regadios, criado pelo Governo no ano passado, é insuficiente e sugere, por exemplo, a criação de instrumentos financeiros de ajuda e estudos aprofundados sobre o impacto da seca e a adoção de novas culturas.



A Comissão Permanente da Seca, que envolve diversos ministérios, vai reunir-se, esta quarta-feira, no Ministério da Agricultura. As previsões apontam para um abril seco e com pouca chuva.