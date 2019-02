Depois da morte anunciada do diesel, Turismo de Portugal compra 46 carros a gasóleo

Depois de o ministro do Ambiente ter anunciado que os carros de diesel não vão ter muito mais tempo de vida, o Jornal I revela que o Turismo de Portugal se prepara para comprar 46 carros a gasóleo. A primeira explicação é que esta seria "a opção mais racional".

A primeira explicação avançada ao Jornal I por fonte oficial do Turismo de Portugal explicava que os veículos elétricos hoje disponíveis no mercado não têm autonomia suficiente, tendo em conta a necessidade dos carros de serviço serem usados para deslocações por todo o país.

Acresce, sublinhava a mesma fonte, que a rede de abastecimento, embora em expansão, ainda não abrange todo o território. Por fim, o argumento financeiro. Tendo em conta o histórico de utilização dos veículos pelo Turismo de Portugal e do rácio custo/ benefício, conclui esta fonte que os carros a diesel continuam a ser a opção mais ponderada.

Esta explicação mudou depois do jornal I ter confrontado o ministério do ambiente com esta opção pelos carros a diesel. O gabinete do ministro não quis comentar, já o Turismo de Portugal avançou com uma nova explicação.

Desta feita, sublinha que o concurso para a aquisição dos automóveis foi lançado em 2017, mas se fosse hoje, então teriam optado pela compra de carros elétricos porque estes veículos têm mais autonomia que em 2017 e a rede de abastecimento é mais robusta.

Deixa ainda a garantia que apesar da compra destes 46 veículos, é intenção do Turismo de Portugal, ter uma frota totalmente elétrica em 2023. Ou seja, daqui a quatro anos, o tal horizonte temporal definido pelo ministro do Ambiente como o momento em que os carros a diesel deixarão de ter valor de troca.