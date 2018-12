Indo eu, indo eu, a caminho de Caminha

São 122 quilómetros entre a foz do rio Minho e a Barrinha de Esmoriz. A área do Programa de Ordenamento da Orla Costeira , cujo prazo de discussão pública termina hoje, abrange os concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho.

Primeira paragem: Paramos - em direto a partir do café Zé da Banana

Próxima paragem: Lirral da Madalena, onde não faltam preocupações com o cordão dunar

Segundo o Programa, este "é um dos trechos costeiros que apresenta maior densidade populacional a nível nacional". Esta ocupação "ocorreu, nalguns casos, de modo desordenado, gerando um sem número de problemas relacionados com a construção excessiva, desrespeitando áreas sensíveis e zonas de risco, induzindo degradação ambiental e descaracterização paisagística, sobretudo por grande desconhecimento dos processos de evolução costeira", pode ler-se no relatório do POC.

O programa da Agência Portuguesa do Ambiente sublinha que "a falta de monitorização da dinâmica costeira foi determinante para que os problemas fossem tardiamente ou deficientemente detetados".

O Programa identifica 12 "áreas críticas" que abrangem núcleos edificados e vão ser "alvo de uma estratégia de recuo planeado".

Assim, o ministério do Ambiente garante que as populações cujas casas serão demolidas vão ser realojadas, havendo, nalguns casos, lugar a indemnizações, mesmo em situação pontuais de casas ilegais, como é o caso do aglomerado piscatório Cedovém e Pedrinhas, em Esposende, um bairro onde se situam as famosas casas típicas de pedra em forma de barco.

Os apoios de praia em zonas de risco vão também ser "demolidos e recuados".

E nos casos de equipamentos e restaurantes abrangidos pelo POC, o ministério entende que a intervenção só deverá ser feita no fim dos contratos de concessão. Por exemplo, no caso do Edifício Transparente, no Porto, a concessão termina em 2024 e no caso da vizinha Discoteca Kais a concessão termina em 2022. O proprietário, sabe a TSF, tenta nesta altura renegociar o contrato até 2035, alegando que esteve 13 anos sem poder funcionar.

Um dos pontos que levantou polémica durante este período de discussão pública foi o facto de não estar prevista a demolição de três torres de habitação na praia de Ofir. O ministério adianta à TSF que a construção relativamente recente de esporões naquela zona permite que a demolição das torres possa ficar adiada.