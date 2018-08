Não eram as fotos típicas de praia. Mostravam banhistas, águas cristalinas, chapéus-de-sol e... javalis.

Passeavam-se em grupo pelas praias do Portinho da Arrábida e dos Galapinhos, no concelho de Setúbal, e, numa espécie de invasão, exibiam-se à luz do dia perante olhares curiosos.

Apesar do aparecimento dos animais já não chocar a população, as autoridades lembram que o javali é um animal selvagem e pode mesmo atacar se estiver a sentir-se ameaçado.

Para evitar problemas, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) vão avançar com um plano de ação que pretende reduzir os danos causados pelos javalis e os riscos de acidentes por contacto com a população.

A jornalista Sara de Melo Rocha explica as medidas previstas pelo ICNF e pela DGAV para evitar invasões de javalis na Arrábida

O Jornal de Notícias avança que serão colocados placards, nas zonas onde os animais são normalmente avistados, com informação sobre o que fazer na presença de javalis. Serão ainda instalados caixotes do lixo que não permitam o acesso aos animais.

Outra forma de controlar a invasão dos javalis é a caça. Nos últimos quatro anos, foram abatidos, na serra da Arrábida, mais de 1600 javalis, por caçadores e moradores que tiveram as explorações agrícolas ameaçadas na costa Norte.

Na zona onde a caça é proibida, as autoridades têm capturado os animais vivos através de armadilhas.