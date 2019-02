Agitação marítima destrói dunas e passadiços na Praia de Mira

O mar avançou nas últimas horas sobre o Bairro Norte da Praia de Mira, destruindo defesas das dunas e passadiços de recreio, a cerca de 40 metros das casas, confirmaram os serviços de Proteção Civil.

À TSF, o presidente da câmara municipal de Mira, Raul Almeida, explicou que a duna atingida pelas águas é a mesma na qual foram colocados, há alguns anos, "uns big bags que consolidavam a duna." Estes instrumentos são sacos de areia compactada, de grandes dimensões, enterrados na base das dunas para contrariar a erosão e solidificar a costa arenosa.

O autarca de Mira faz o ponto da situação.

Atingidos pela água, os sacos "começaram a desmembrar-se, deslocaram-se e estão a ser arrastados pelo mar", explica o autarca.

Desde esta quinta-feira, a situação está a ser monitorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela Administração da Região Hidrográfica do Centro e pelos serviços camarários de Proteção Civil e, como explica Raul Almeida, ainda "requer alguma atenção".

Terminada esta intempérie, o presidente da câmara espera que sejam feitas obras de reposição, isto porque "na zona por detrás existem casas. É uma duna que protege casas que estão ali bastante perto."

Erosão costeira é problema na zona

O litoral entre a Praia da Barra e a Praia de Mira é dos mais afetados do país pela erosão costeira. Nos últimos anos foram feitas diversas obras de proteção do sistema dunar entre Ílhavo e Mira.

Durante 2018 ficou concluída a 3.ª fase da Proteção e Recuperação do Sistema Dunar, através do Reforço do Cordão Dunar entre Ílhavo e Mira, consignada pela Polis Litoral - Ria de Aveiro.

Mais de 70% das obras foram realizadas no território do município de Mira, abrangendo o reforço de uma extensão de cerca de 3,4 quilómetros de duna, a colocação de cerca de dez quilómetros de paliçadas e a plantação de cerca de 500 mil espécies vegetais.

Ficou também concluído o desassoreamento da Barrinha de Mira, cujos inertes foram usados para reforçar a orla.

A Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, SA, é uma entidade de capitais exclusivamente públicos, com maioria do Estado (56%), que tem como missão a operacionalização da intervenção de requalificação e valorização da Ria de Aveiro.