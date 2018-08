Os linces ibéricos que escaparam às chamas por pouco

O incêndio ainda estava a mais de 10 km de distância mas o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves, já preparava a retirada de 29 animais da zona. Na terça-feira, várias equipas do centro e do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) capturaram 23 linces e, na quarta-feira, conseguiram chegar aos outros seis.

"O incêndio veio atingir o centro precisamente na tarde de ontem [quarta-feira], quando já tínhamos todos os animais capturados. Podemos mesmo afirmar que estávamos a sair do centro e, um quarto de hora depois, o centro estava a ser atingido", contou à TSF Rogério Rodrigues, presidente do ICNF.

Saíram mesmo a tempo e passaram a noite no pavilhão da escola E.B. 2/3 de Lagos. "Os animais permaneceram nesta última noite em total tranquilidade, fora do foco e atenção que pudesse prejudicá-los. Aqueles animais estão em caixas individuais, tranquilos, tapados para que não oiçam a presença do homem, não tenham barulhos que os possam perturbar e toda essa parte correu muito bem", garantiu Rogério Rodrigues.

Agora passam a ter uma nova casa: Espanha (uma vez que vão ser distribuídos por três centros de reprodução espanhóis - dois na Andaluzia e um na Estremadura -, depois do incêndio destruir grande parte das instalações exteriores do centro).

Rogério Rodrigues, presidente do ICNF, contou à jornalista Sara de Melo Rocha como os linces escaparam ao fogo

"Em 10 minutos, [o fogo] lambeu completamente as duas margens que ladeiam o centro. O ano passado tínhamos feito uma intervenção importante com redução do combustível em cerca de 20 hectares, mas a violência com que o incêndio prosseguia naquelas encostas, a velocidade do vento que empurrava esta mesma frente, era impossível", confessou Rogério Rodrigues.

Os linces ficam agora em Espanha até a equipa reerguer o Centro de Reprodução do Lince Ibérico em Silves, que ficou com os parques externos, as redes, os cercados e todos os equipamentos externos de apoio destruídos. "Neste momento, temos uma importantíssima missão pela frente: em dois ou três meses, refazermos os parques, para que os nossos 29 linces voltem para o nosso centro e possamos reiniciar todo o processo de reprodução de uma espécie selvagem".