Preocupados com falta de chuva, agricultores pedem comissão para as alterações climáticas

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) está preocupada com a escassez de chuva e volta a defender a criação de uma comissão para as alterações climáticas.

No final de dezembro verificou-se "o surgimento da classe de seca meteorológica fraca" a sul do Tejo. Foi um mês quente, com a temperatura máxima a alcançar o terceiro valor mais alto em 87 anos, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) .

A criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para as alterações climáticas é essencial para ajudar os agricultores a perceber o fenómeno, defende a CAP.

Paula Dias enumera as reivindicações dos agricultores.

O presidente pela CAP diz que os agricultores estão a ficar "apreensivos" com a falta de chuva, um problema que, acredita, se vai agravar no futuro.